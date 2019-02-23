Хосеп Гвардьола: "Перед финалом Кубка лиги я бы предпочел не обыгрывать "Челси" со счетом 6:0"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что боится ответной реакции "Челси" в финале Кубка лиги. В 26-м туре чемпионата Англии "горожане" обыграли "синих" со счетом 6:0, а завтра состоится финал Кубка лиги.

– Тогда я был рад победе со счетом 6:0, но сейчас я предпочел бы не побеждать с таким счетом, – цитирует AFP Гвардьолу. – Я не люблю играть против команд, которых мы только что обыграли. Игроки "Челси" невероятные профессионалы, они выложатся по максимуму. Когда мы проиграли 0:2 на "Стэмфорд Бридж" нам не хотелось потерпеть следом еще одно поражение.