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Хосеп Гвардьола отметил чутье Агуэро и Давида Сильвы

14:29

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Борнмутом» в матче английской премьер-лиги (3:1) отметил игру Серхио Агуэро и Давида Сильвы. Первый забил 400-й гол в карьере, второй провел 400-й матч за «Сити».

— Игра была непростая, произойти могло что угодно. Серхио... вы знаете, что его голевое чутье в штрафной уникальное, — цитирует Reuters Гвардьолу. — У Давида Сильвы же чутье на перемещение между зонами. Такого нет ни у кого.

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