Хосеп Гвардьола: "Осталось 10 игр, многое может произойти"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии с "Борнмутом" заявил, что он сосредоточен исключительно на завтрашней игре.

– Мы отстаем на одно очко, осталось 10 игр – многое может произойти. У нас есть Лига чемпионов, еще Кубок Англии, предстоит много игр – будем надеяться, что игроки будут быстро восстанавливаться.

"Борнмут" дома совершенно отличается от той команды, которая играет на выезде. Они недавно обыграли "Челси" со счетом 4:0. Я озабочен этим, а не будущим, – цитирует Гвардьолу BBC.