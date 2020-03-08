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Хосеп Гвардьола — о поражении от «МЮ»: «Сити» играл хорошо и показал свою игру»

21:58
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола остался доволен игрой своих подопечных в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», несмотря на поражение со счетом 0:2.

— Мы играли хорошо, — цитирует BBC Гвардьолу. — Немного не хватило в последней трети, но в целом второй тайм был лучше, мы хорошо выступили.

Мы прессинговали, хорошо оборонялись, показали свою игру. Они выжидали и играли на длинных мячах и контратаках в исполнении Дэниэла Джеймса и Антони Марсьяля. Мы играли в свою игру, но, к сожалению, пропустили гол. Они ждали наших ошибок.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

 

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