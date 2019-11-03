Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Астон Виллой» (2:1) в последнем матче чемпионата Англии. Решающий мяч «красных» забил нападающий Садио Мане, который также получил желтую карточку, пытаясь заработать пенальти с помощью симуляции.

— Иногда ты любишь нырять. Но порой еще имеешь талант забивать удивительные голы. Это особый талант, — цитирует A Bola Гвардьолу. — «Ливерпуль» умеет забивать поздние голы. Это случалось много раз за последние два сезона. Это их особенность.