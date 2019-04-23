Хосеп Гвардьола – о Махрезе: "Он будет играть за "Манчестер Сити" в следующем сезоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Махрез покинет команду в летнее трансферное окно, информирует Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 28-летний алжирец недоволен количеством игрового времени и может уйти из "Ман Сити".

– Рияд Махрез будет играть за "Манчестер Сити" в следующем сезоне, в следующем за ним и так далее. Нет нужды обсуждать с ним эти слухи. "Ман Сити" счастлив, что у него есть такой игрок, а Махрез сам об этом знает, – приводит слова Гвардьолы Sky Sports.

В текущем сезоне Махрез принял участие в 42 матчах "Манчестер Сити", забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

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