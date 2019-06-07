Хосеп Гвардьола: "Нет лучше места для тренера, чем Англия"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола дал понять, что намерен оставаться в своем нынешнем клубе. Ранее появились слухи об интересе к испанцу со стороны "Ювентуса".

– Я думаю, что нет лучше места для тренера, чем Англия, – цитирует официальный сайт "горожан" Гвардьолу. – Я могу сравнивать с Испанией и Германией, но не с другими странами. При этом считаю, что в Италии ситуация примерно такая же, как в Испании. В других местах фанаты высосут из тебя кровь, если ты не победишь, а здесь они всегда тебя поддерживают.