Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался о предстоящем зимнем перерыве в английской премьер-лиги.

— У нас будет игра, а потом — выходные. Затем, когда вернемся, будем готовиться к следующим матчам. Небольшой перерыв — это хорошо для всех, — приводит пресс-служба клуба слова Гвардьолы.

Ближайший матч горожане проведут 9 февраля в рамках 26-го тура против «Вест Хэма». Следующую игру в АПЛ «Манчестер Сити» проведет 22 февраля против «Лестера».

На данный момент, команда Гвардьолы находится на второй строчке АПЛ, набрав 51 очко. Они отстают от лидера, «Ливерпуля», на 22 очка.