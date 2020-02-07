Хосеп Гвардьола: «Небольшой перерыв в АПЛ — это хорошо для всех»
20:56
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался о предстоящем зимнем перерыве в английской премьер-лиги.
— У нас будет игра, а потом — выходные. Затем, когда вернемся, будем готовиться к следующим матчам. Небольшой перерыв — это хорошо для всех, — приводит пресс-служба клуба слова Гвардьолы.
Ближайший матч горожане проведут 9 февраля в рамках 26-го тура против «Вест Хэма». Следующую игру в АПЛ «Манчестер Сити» проведет 22 февраля против «Лестера».
На данный момент, команда Гвардьолы находится на второй строчке АПЛ, набрав 51 очко. Они отстают от лидера, «Ливерпуля», на 22 очка.
The mini mid-winter break has come at a good time for the boss ??— Manchester City (@ManCity) February 7, 2020
? @marathonbet
? #ManCity pic.twitter.com/arrAMLu3xy
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...