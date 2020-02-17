Хосеп Гвардьола не уйдет из «Манчестер Сити», даже апелляцию клуба по дисквалификации из еврокубков отклонят

Хосеп Гвардьола планирует остаться главным тренером «Манчестер Сити» в сезоне-2020/21 даже если апелляция клуба по дисквалификации из Лиги чемпионов будет отклонена, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер «горожан» хочет до конца отработать свой контракт с клубом, действующий до конца июня 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 49-летний испанский специалист намерен покинуть «Манчестер Сити» в связи с исключением команды из еврокубков на два сезона из-за серьезных нарушений финансового fair play в период с 2012 по 2016 год. Клуб уже заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА дисквалифицировать команду из Лиги чемпионов и Лиги Европы.