Хосеп Гвардьола: «Не собираюсь подсчитывать шансы на титул после трех туров»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отреагировал на ничью с «Лидсом» (1:1) в матче 4-го тура АПЛ.

— Я понимаю, в какой ситуации мы оказались, но как тренер я доволен тем, как играет команда, — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Не собираюсь подсчитывать шансы на титул после трех туров и думать, что у соперников слишком большое преимущество. Когда мы сыграем последний тур, мы взглянем на весь сезон и будем довольны проделанной работой. Нам нужно уладить несколько вещей, мы пока не в оптимальной форме и, увы, потеряли 5 очков.

На счету «Манчестер Сити» 4 очка после 4 туров сезона-2020/21, у «горожан» есть матч в запасе.