Хосеп Гвардьола: «Надеюсь, мы сможем соблазнить Эрика Гарсию новым контрактом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил о желании продлить контракт с защитником Эриком Гарсией.

— Я знаю, что Эрик хотел уйти этим летом, но он остался, и, надеюсь, мы сможем соблазнить его в этом сезоне новым контрактом, — приводит Independent слова Гвардьолы. — Гарсия — очень стабильный защитник, мы рады, что он выступает за нас.

В сезоне-2020/21 Гарсия провел за «Манчестер Сити» 3 матча и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт 19-летнего испанца действует до конца июня 2021 года.