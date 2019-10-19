Хосеп Гвардьола: «На данном этапе «Ливерпуль» кажется неудержимым»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что его команда еще может побороться с «Ливерпулем» за чемпионство. Отставание от «красных», которые еще не теряли очков в этом сезоне, составляет восемь очков.

— Каждый сезон отличается от предыдущих, — цитирует Goal Гвардьолу. — На этом этапе нельзя ставить какие-то конкретные цели. Нужно жить настоящим. В апреле или мае можно уже думать о финише. На данный момент «Ливерпуль» кажется неудержимым. Он не проигрывает и выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов. Нам нужно делать то, что мы умеем. Впереди еще около 50 матчей во всех турнирах. Я не беспокоюсь о том, чтобы быть человеком, который выиграет все свои сезоны в премьер-лиге. Впереди долгий путь. «Ливерпуль» делает фантастические вещи, но и «Челси» с «Арсеналом» прогрессируют. Уровень игры постоянно растет.