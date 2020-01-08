Хосеп Гвардьола: «Мы играем с «Юнайтед», вы ждете победы со счетом 7:0?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги. После первого тайма команда испанского специалиста вела со счетом 3:0.

— Первые минуты были напряженными, но потом мы забили выдающийся гол и сыграли очень хорошо, — приводит слова испанского специалиста BBC. — Во втором тайме они заиграли по-другому, мы боролись, чтобы удержать мяч.

Это еще не конец, потому что это «Юнайтед», они умеют забивать голы, но, надеюсь, мы снова сможем выйти в финал. Трудно контролировать Рэшфорда, потому что он очень быстрый. Мы играем с «Юнайтед», вы ждете победы со счетом 7:0? В общем, это было невероятное выступление на «Олд Траффорд».