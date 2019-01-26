Хосеп Гвардьола: "Мы должны быть быстрее и умнее на трансферном рынке"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола посетовал на то, что конкуренты оперативнее работают на трансферном рынке. Он прокомментировал переход Френки де Йонга в "Барселону", хотя его клуб вел с ним переговоры.

– Мы должны быть быстрее, умнее и не нервничать, – цитирует A Bola Гвардьола. – Наши конкуренты пока более быстрые и хитрые. Они лучше подписывают новиков. Есть много сильных клубов. Трудно приобретать лучших игроков, особенно по хорошей цене. Почти невозможно. Нам надо больше полагаться на молодых футболистов.