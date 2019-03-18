Хосеп Гвардьола: "Молюсь, чтобы игроки "Сити" вернулись из расположения сборных в форме"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола выразил надежду, что его футболисты вернутся из расположения национальных сборных в форме.

- Они должны отправиться в свои национальные команды, наслаждаться и играть за свою страну, но я надеюсь, что они смогут вернуться в форме, как сейчас, - приводит Sky Sports слова Гвардьолы. - Может быть, они уедут, забьют три гола и вернутся с тем же ритмом, кто знает? Я просто хочу, чтобы они были в форме и здесь.

Следующий матч "Сити" проведет 30-го марта на выезде против "Фулхэма" в рамках 32-го тура чемпионата Англии. "Горожане" занимают вторую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 74 очка.

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