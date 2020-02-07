Хосеп Гвардьола: «Месси и «Сити»? Я хочу, чтобы он остался в «Барселоне» и закончил там карьеру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола ответил на вопрос про слухи об интересе «горожан» к форварду «Барселоны» Лионелю Месси на пресс-конференции перед матчем 26-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

— Лионель играет за «Барселону» и, думаю, он там останется, — приводит Manchester Evening News слова Гвардьолы. — Я хочу, чтбы он остался в «Барселоне». Мне кажется, что так и будет, и в итоге он закончит там карьеру.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Манчестер Сити» следит за конфликтом в «Барселоне» и готов приобрести 32-летнего Месси в случае, если аргентинец захочет покинуть каталонскую команду.