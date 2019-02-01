Хосеп Гвардьола: "Меня не волнует использование социальных сетей игроками"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии домашнего матча 25-го тура чемпионата Англии против "Арсенала"​ признался, что его не волнует использование социальных сетей его игроками и посты футболистов. Об этом сообщает официальный Твиттер "горожан".

– Меня не волнует Твиттер игроков и использование социальных сетей. Я не могу это контролировать. Мотивация к победе в играх постоянно растет, независимо от Твиттера, Инстаграма и других социальных сетей. Тренерский штаб "Манчестер Сити" анализирует, говорит и видит, что необходимо улучшать после поражения "Ньюкаслу" (1:2). Делали это и в прошлом, поэтому нужно просто проанализировать, – цитирует Гвардьолу Твиттер "Ман Сити".