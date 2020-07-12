Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» завоевал путевку в ЛЧ на поле. Надеюсь, УЕФА позволит нам сыграть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился впечатлениями от разгромной победы над «Брайтоном» (5:0) в матче 35-го тура АПЛ.

— Доволен и результатом, и нашей игрой, — цитирует испанского специалиста BBC. — Готовы к заключительным матчам в АПЛ и Лиге чемпионов. Забыли поражение от «Саутгемптона» и сыграли очень хорошо. Просто тогда не забили. Мы создаем много моментов.

Мы завоевали путевку в Лигу чемпионов и выполнили задачу-минимум. Эти игроки добивались подобного уже 6-7 лет подряд. Мы добились этого на поле, и, надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам играть в следующем розыгрыше турнира. Парни это заслужили.