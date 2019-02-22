Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" никогда не сомневался во мне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что клуб никогда не сомневался в нем. 48-летний специалист добавил, что был удивлен реакции британских СМИ на поражения "Челси" под руководством Антонио Конте в минувшем сезоне.

- Моя ситуация отличается от той, в которой находится Маурицио Сарри, - приводит слова Гвардьолы The Guardian. - "Манчестер Сити" никогда не сомневался во мне, а СМИ не отправляли в отставку после нескольких поражений.

Я был удивлен слухам об увольнении Антонио Конте, который выиграл титул, а в начале следующего сезона потерпел два поражения. Тогда я подумал: "Они же выиграли премьер-лигу два или три месяца назад". У меня совсем другая ситуация.

"Манчестер Сити" под руководством Гвардьолы становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок английской лиги, а также Суперкубок этой страны. "Горожане" занимают 1-е место в турнирной таблице текущего сезона, имея в активе 65 очков после 27 туров.

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