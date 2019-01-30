Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" не справился с полузащитниками "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола назвал причины поражения от "Ньюкасла" в матче 24-го тура чемпионата Англии (1:2). По его мнению, гол Серхио Агуэро на 4-й минуте не помог его команде.

– Это был не лучший день, "Сити" не показал хорошей игры, – цитирует BBC Гвардьолу. – Мы не подстроились под ритм игры, она была медленной, и мы не были достаточно агрессивными. Не справились с полузащитниками "Ньюкасла". Иногда такой ранний гол помогает, а иногда это не так уж и хорошо. Сегодня быстрый гол не помог нам. Что касается отмененного гола, то арбитр сказал не бить без его команды, но это не тот момент, из-за которого мы не выиграли. Сегодня у нас был шанс сократить отставание от "Ливерпуля".