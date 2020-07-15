Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» не может платить так, как «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о тратах в футболе. Он рассказал, что клуб не смог себе позволить трансферы Алексиса Санчеса и Харри Магуайра.

— У нас много денег, мы хотели Алексиса Санчеса и не могли себе этого позволить, — цитирует испанского специалиста 90min. — Нам нужен был Харри Магуайр, но не могли его приобрести. Мы не могли платить так, как платил «Юнайтед».

Я достаточно скромен, чтобы признать, что без моих игроков я ничто, ноль. Вот почему мне нужны игроки, а для этого мне нужны клубы, которые финансово сильны. Я — хороший тренер, но не выигрываю титулы, если нет хороших игроков. А хорошие футболисты стоят дорого, все клубы тратят много денег. «Барселона» тратит много денег, «Реал», английские клубы.

Чтобы конкурировать с элитой АПЛ или Лиги чемпионов, нам нужно инвестировать.