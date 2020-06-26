Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити», наверное, неправильно настроился на сезон"

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отреагировал на досрочное чемпионство «Ливерпуля» в чемпионате Англии-2019/20.

— Наверное, мы вошли в сезон с неправильным настроем, — цитирует Daily Mail Гвардьолу. — «Ливерпуль» же каждый матч проводил как последний. Мерсисайдцы были невероятно стабильны по ходу всего сезона. Мы часто теряли очки на старте первенства, «Ливерпуль» себе этого не позволял. Теперь нам нужно подготовиться к следующему сезону, чтобы быть стабильнее и не терять очки в ситуациях, подобных тем, что возникали в этом сезоне. Два года назад мы опережали «Ливерпуль» на 25 очков, а теперь ситуация ровно наоборот. Такова реальность. Впрочем, нельзя забывать, что мы до этого становились чемпионами два раза подряд. Это большой успех. Сейчас надо побыть скромными и сказать: «Мы не можем выигрывать всегда», а в дальнейшем избегать повторения ситуации.