Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Хосеп Гвардьола: «Люди не могут ожидать, что мы постоянно будем выигрывать или набирать 100 очков»

23:10
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Норвича» (2:3) в 5-м туре чемпионата Англии.

— Первый гол пропустили со стандарта, второй — после контратаки, так что сопернику стоит отдать должное. Надо извлечь урок и двигаться дальше, — цитирует тренера BBC.

Мы не продемонстрировали той остроты в атаке, которая обычно нам свойственна. Но люди не могут ожидать, что мы постоянно будем выигрывать или набирать 100 очков. Сейчас мы оправимся и вернемся.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир