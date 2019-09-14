Хосеп Гвардьола: «Люди не могут ожидать, что мы постоянно будем выигрывать или набирать 100 очков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Норвича» (2:3) в 5-м туре чемпионата Англии.

— Первый гол пропустили со стандарта, второй — после контратаки, так что сопернику стоит отдать должное. Надо извлечь урок и двигаться дальше, — цитирует тренера BBC.

Мы не продемонстрировали той остроты в атаке, которая обычно нам свойственна. Но люди не могут ожидать, что мы постоянно будем выигрывать или набирать 100 очков. Сейчас мы оправимся и вернемся.

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