Хосеп Гвардьола: «Ляпорт и Де Брейне вернулись к тренировкам, но их участие в игре с «Арсеналом» под вопросом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, возможно ли участие защитника Эмерика Ляпорта и полузащитника Кевина Де Брейне в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Оба футболиста испытывают проблемы со здоровьем.

— Ляпорт и Де Брейне принимали участие в тренировках в последние два дня, но я не уверен, что они будут готовы сыграть завтра, — приводит Manchester Evening News слова Гвардьолы. — Посмотрим, как они будут чувствовать себя на утренней тренировке в среду и примем решение. С Агуэро все в порядке. Сане с каждым днем чувствует себя все лучше, очень жду момента, когда он будет готов сыграть за основу.

Перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится в среду, 11 марта, начало — в 22.30 по московскому времени.