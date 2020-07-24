Хосеп Гвардьола: «Лучшим игроком АПЛ станет кто-то из «Ливерпуля». Эта награда всегда достается «Ливерпулю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о награде лучшему игроку по итогам чемпионата Англии-2019/20.

— Награду лучшему игроку сезона в АПЛ вручат футболисту «Ливерпуля», — цитирует BBC Гвардьолу. — Когда мы выигрывали чемпионат, лучшим игроком признавали футболиста «Ливерпуля». Теперь мерсисайдцы стали чемпионами, и я уверен, что кто-то из этой команды станет лучшим в сезоне. Эту награду всегда вручают «Ливерпулю».

В двух прошлых сезонах чемпионом Англии становился «Манчестер Сити», но несмотря на это награду лучшему игроку сезона оба раза получал футболист «Ливерпуля». В сезоне-2017/18 лучшим признали нападающего Мохамеда Салаха, который установил рекорд результативности за сезон в АПЛ, а в сезоне-2018/19 — Виргила ван Дейка, который позднее был номинирован на премию «Золотой мяч» и занял второе место.