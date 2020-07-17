Хосеп Гвардьола: «Ливерпуль» провел невероятный сезон, пусть команда и не побьет наш рекорд по очкам в АПЛ"

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением по поводу того, что «Ливерпуль» не сможет побить рекорд его команды по количеству набранных очков по итогам сезона в АПЛ.

В сезоне-2017/18 «горожане» набрали 100 очков, установив рекорд лиги. После поражения от «Арсенала» мерсисайдцы смогут набрать максимум 99 очков по итогам сезона-2019/20.

— На мой взгляд, это не отменяет того, что «Ливерпуль» провел потрясающий сезон, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — Неважно, сколько набрала бы команда Клоппа, 99, 102 или 107 очков, сезон все равно вышел для нее невероятным. Еще раз поздравляю мерсисайдцев. Я всегда считал, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их побили, рано или поздно падет и наш, но набрать 100 очков за сезон непросто. Мы были очень хороши два года назад и смогли это сделать, да и в прошлом сезоне отлично играли, набрав 98 очков. У «Ливерпуля» год назад было 97 очков, теперь может быть 99. Что мы, что мерсисайдцы делали невероятные вещи, тут ничего не поменялось. Это показывает, насколько мы были хороши в сезоне-2017/18, что даже шикарный «Ливерпуль» этого сезона не смог побить наше достижение.