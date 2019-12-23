Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал победу над «Лестером» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

— Я в восторге от нашего выступления, — цитирует испанского специалиста BBC. Мы создали много моментов и играли здорово. Простая игра стала ключевым моментом хорошего выступления.

Этот матч мне понравился намного больше игры с «Арсеналом». Кевин де Брюйне был невероятен — он выиграл эту встречу. Его самоотдача впечатляет, удивительный игрок.

Когда мы проигрываем — это катастрофа, когда побеждаем — есть шансы догнать «Ливерпуль». Мы на одно очко отстаем от «Лестера». Мы хорошо действуем в этом сезоне. С подобной игрой можем противостоять кому угодно.

Манчестер Сити — Лестер

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