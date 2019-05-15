Хосеп Гвардьола: "Клопп - невероятный соперник, с которым нужно бороться до конца"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, который был признан лучшим по итогам сезона, поблагодарил своих игроков и помощников. Также он отметил тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который является невероятным соперником.

– Для меня большая честь получить эту награду, – цитирует пресс-служба АПЛ Гвардьолу. – Хочу поделиться этим успехом с моими игроками, потому что они являются творцами всего, с моими сотрудниками, потому что мы вместе много боролись против всех тренеров в премьер-лиге, особенно против Юргена Клоппа, невероятного соперника, с которым нужно бороться до конца. Было приятно играть против всех них и, надеюсь, снова участвовать в больших битвах в следующем сезоне.

Гвардьола – лучший тренер сезона в чемпионате Англии