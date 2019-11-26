Хосеп Гвардьола: «Клопп хочет выиграть АПЛ, а я Лигу чемпионов. Можем поменяться трофеями»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола пошутил над Юргеном Клоппом из «Ливерпуля» во время одного из совместных мероприятий.

— Он хочет выиграть чемпионат Англии, а я Лигу чемпионов. Может быть, мы сможем поменяться трофеями, — цитирует испанского специалиста Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, опередив «Ливерпуль». В текущем сезоне мерсисайдцы опережают команду Гвардьолы на девять очков.

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