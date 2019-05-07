Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола доволен победой над "Лестером" (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. "Горожане" перед заключительным туром лидируют, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

– Компани забил экстраординарный гол, – цитирует ВВС Гвардьолу. – Мы играли невероятно. Я ждал, что "Лестер" будет играть более открыто, но он защищался очень глубоко. К сожалению для многих, мы еще в гонке. Нам осталась одна игра, и она будет сложной. Мы сыграем на выезде с "Брайтоном", который провел хороший матч с "Арсеналом". Но все в наших руках. Мы отставали на семь очков от "Ливерпуля". Но вот впереди последняя игра, и все в наших руках. Нужно как следует подготовиться. Посмотрим, будет "Брайтон" глубоко защищаться или сыграет в атакующем стиле. Будет тяжело, но я надеюсь, что мы станем чемпионами.