Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал ситуацию с проведением матчей АПЛ без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. По его мнению, игра без болельщиков не имеет смысла, но эта мера необходима для снижения возможности заражения.

— Стоит ли играть в футбол без зрителей? Мы играем для людей, и если болельщики не могут прийти к нам, нет никакого смысла играть, — приводит слова специалиста Goal. — Я бы не хотел играть в АПЛ или Лиге чемпионов без зрителей на трибунах. Но мы будем следовать указаниям руководства. Это коснулось всех, так что мы просто следуем инструкциям.

Матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 11 марта в 22:30 (мск). Изначально игра должна была пройти 1 марта, но она была перенесена из-за участия «горожан» в финале Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (2:1).

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков в 28 матчах.