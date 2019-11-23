Хосеп Гвардьола: «Хотел бы остаться подольше в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола признался, что ему все нравится в нынешнем клубе. Нынешний контракт испанца рассчитан до 2021 года.

— Мне все еще нравится работать с этими игроками, и я хотел бы остаться здесь подольше, — цитирует The Athletic Гвардьолу. — Если клуб захочет, останусь.

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