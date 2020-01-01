Хосеп Гвардьола: «Габриэл Жезус был великолепен, но Агуэро незаменим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:1). Оба мяча за «Ман Сити» провел Габриэл Жезус, и, по мнению специалиста, прогресс бразильца связан с лидером атак команды Серхио Агуэро, который сегодня остался в запасе.

— Мы играли на топовом уровне, — цитирует официальный сайт «Ман Сити» Гвардьолу. — Доволен нашим выступлением. Думаю, в эпизоде с голом Фоудена был офсайд, ВАР сработал правильно, в отличие от других ситуаций, в которых мы оказывались пострадавшей стороной.

Габриэл Жезус был великолепен, но Серхио Агуэро незаменимый. То, что он для нас сделал, то, что он значит для фанатов, его гол «КПР»... Игрокам нужна поддержка, и он стал важным футболистом для Габриэла. У них отличные отношения.

Трансляция матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»