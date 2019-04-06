Хосеп Гвардьола: "Фергюсон выигрывал требл, но не все игры "МЮ" были фантастическими"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подвел итоги после победы в полуфинале Кубка Англии над "Брайтоном" (1:0), инфомирует официальный Твиттер "горожан".

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за трофеи в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. "Горожане" уже завоевали Кубок Карабао, где в финале обыграли "Челси" (0:0, 4:3 – по пен.).

– Верю ли я, что можно играть по 60 игр и каждый раз показывать фантастические результаты? Ни одна команда не может сделать это. Сэр Алекс Фергюсон выигрывал требл, но у него не все игры были идеальными. Это не работает таким образом. Выиграть четыре трофея? Почти невозможно это сделать, – приводит слова Гвардьолы пресс-служба "Ман Сити".

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