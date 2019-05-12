Хосеп Гвардьола: "Это самое сложное чемпионство в моей карьере"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после завоевания титула чемпионов Англии поблагодарил "Ливерпуль" за мотивацию по ходу сезона. "Ман Сити" опередил соперника на 1 очко, одержав 14 побед в конце сезона подряд.

- Мы поздравляем "Ливерпуль" и благодарим их за то, что они заставили нас повышать стандарты, - цитирует BBC Гвардьолу. - Это невероятно. 98 очков, мы шли ноздря в ноздрю. "Ливерпуль" нам очень помог. Мы выиграли титул, одержав 14 побед подряд. нам нельзя было терять ни очка.

Это самый сложный чемпионский титул, который я завоевал за свою карьеру.