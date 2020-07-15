Хосеп Гвардьола: «Если у Клоппа и Моуринью есть вопросы по ФФП, то у них есть мой номер. Мы чисты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал реакцию наставников «Ливерпуля» Юргена Клоппа и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на решение CAS отменить дисквалификацию «горожан» в еврокубках.

Клопп заявил: «Это был не лучший день для футбола», Моуринью назвал решение CAS «позорным».

— Если они хотят поговорить на эту тему, то я всегда доступен, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — Решение было вынесено тремя независимыми судьями. Впрочем, если Клопп и Гвардьола хотят что-то обсудить, то они знают мой номер телефона. Они могут позвонить мне и я им все объясню, без проблем. При этом не думаю, что мы должны слишком много говорить об этом, решение ясно. Все предположения о том, что наш клуб врет или жульничает, оказались ошибочными. Мы чисты.

Ранее «Ман Сити» был дисквалифицирован из еврокубков на два года и оштрафован на 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского клуба и отменил дисквалификацию, а также сократил штраф до 10 миллионов евро.