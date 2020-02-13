Хосеп Гвардьола: «Если поставить меня в команду, которая не похожа «Манчестер Сити», то я перестану побеждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола ответил на вопрос о том, считает ли он себя лучшим тренером мира.

— Что такое лучший тренер в мире? Я никогда не чувствовал себя таким, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — Когда я выиграл 6 титулов подряд с «Барселоной», не считал себя лучшим тренером мира. Я всегда выигрывал благодаря тому, что у меня были невероятные футболисты и я работал в сильных командах. У многих специалистов такого нет, но они все равно добиваются результатов. Я — хороший тренер, но не лучший. Если поставить меня в команду, которая не похожа «Манчестер Сити», то я перестану побеждать.