Хосеп Гвардьола: "Если победим "Челси", то будем сражаться за чемпионство"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что его команде по силам сражаться за чемпионство в АПЛ, если "горожанам" удастся одержать победу в предстоящем матче против "Челси"​ в рамках 26-го тура чемпионата Англии, сообщает Manchester Evening News.

– За последние пять-шесть лет я в курсе о положении команд год спустя после чемпионства. Все они выходили из борьбы и не имели шансов выиграть премьер-лигу.

Однако мы здесь в верхней части таблицы. Это мне нравится больше всего в этом сезоне. Поэтому, когда люди говорят о недооценке "Ньюкасла", команд в Европе или кого-то еще, я говорю, что мы в финале Кубка лиги и сражаемся во всех турнирах.

Если мы выиграем у "Челси", это поможет нам. Если мы выиграем игру, уверен, "Манчестер Сити" снова будет сражаться за чемпионство, – цитирует Гвардьолу Manchester Evening News.

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