Хосеп Гвардьола: "Если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подтвердил, что клуб ищет левого защитника. "Горожане" хотят заменить Бенжамена Менди, который много матчей пропускает из-за травм.

– Сейчас он не в форме, – цитирует AFP Гвардьолу. – И дело не в том, что он не готов играть в Англии, а в том, что он был травмирован на протяжении двух сезонов. Если это продолжалось два сезона, может продлиться и на третий. Я надеюсь, что этого не случится. Мы будем работать над этим, он сам будет работать. Но правда в том, что мы можем использовать его лишь в нескольких матчах. Это реальность. Такое случается и с самыми хорошими игроками. Это жизнь. Поэтому мы ищем кого-то на эту позицию на следующий сезон.