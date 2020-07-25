Хосеп Гвардьола: «Давид Сильва сделал «Ман Сити» таким, какой он сейчас. Клуб будет вечно благодарен ему»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола попрощался с полузащитником команды, Давидом Сильвой, который покинет клуб по окончании сезона-2019/20 на правах свободного агента.

— Карьера Давида Сильвы в «Манчестер Сити» невероятна, — цитирует пресс-служба «горожан» Гвардьолу. — Количество игр, проведенных за команду и качество футбола, которое он показывал, поражает, как и количество завоеванным им вместе с командой титулов. Кроме того, Давид — один из 5-6 футболистов, которые сделали «Манчестер Сити» таким, какой он сейчас, и клуб всегда будет благодарен ему за это.

Давид Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года, на его счету 433 матча за команду, 77 голов и 140 результативных передач. По окончании сезона-2019/20 34-летний испанец покинет клуб.