Хосеп Гвардьола: "Арсенал" особенно опасен на контратаках"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед домашним матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" отметил, что лондонская команда - сильный соперник, обыграть которого будет очень непросто. По словам испанского специалиста, особую опасность "канониры" представляют на контратаках.

- "Арсенал" - сильная команда, обыграть которую будет очень непросто, - приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. - Я с уважением отношусь к достижениям Арсена Венгера, лондонский клуб проводит успешные трансферные кампании, направленные на укрепление команды. Считаю, что особую опасность "Арсенал" представляет на контратаках. Мы должны действовать очень слаженно в этом матче.

Игра между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи - в 19.00 по московскому времени.