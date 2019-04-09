Хосеп Гвардьола: "Агуэро чувствует себя лучше и может сыграть с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - об игре с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Все восемь четвертьфиналистов претендуют на трофей. Мы прекрасно друг друга знаем. Стадион окажет влияние на болельщиков, но если речь о том, что будет происходить на газоне, то на нас это не скажется. Мы прекрасно отдаем себе отчет, кто будет нам противостоять, и от нас зависит, как мы совладаем с этим психологически. Если мы, как команда, хотим пройти дальше, то должны с этим справиться. Каждый раз, когда мы играем против "Тоттенхэма", соперник действует агрессивно. Если так будет и сейчас, нам надо будет сыграть еще более агрессивно.

Может, они будут действовать против нас один в один с высоким прессингом, и мы подготовимся к такому варианту событий, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Наша команда доказала, что способна играть через каждые три дня с предельной собранностью, и именно поэтому мы дошли до этой стадии. Мы остались в Лондоне, чтобы избежать аэропортов, ранних подъемов, часовых переездов на автобусах или самолетах. Мы прогулялись, пообедали вместе, и это дало нам возможность пообщаться чуть подольше.

"Тоттенхэм" - это не только Харри Кейн. Силен весь клуб. Он силен физически во всех аспектах. Это невероятная команда, и я это говорил о ней уже тысячи раз. Агуэро чувствует себя лучше. Он провел первую тренировку вместе с командой и уже ощущает себя лучше. Уокеру тоже лучше, хорошо восстановился Менди. Думаю, завтра они могут претендовать на место на поле.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" начнется в 22.00 по московскому времени.

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