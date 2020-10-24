Хосеп Гвардьол: «Мы уже потеряли 7 очков, а это очень много»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал результат матча с «Вест Хэмом» (1:1) в рамках 6-го тура АПЛ.

— Мы очень хорошо начали, — цитирует тренера Sky Sports. — Терпели в последние 10-15 минут первого тайма. Во втором тайме мы были лучше и забили раньше. У нас были шансы выиграть матч, но, к сожалению, мы не смогли этого добиться. Мы создали достаточно моментов. Их защитники оборонялись так глубоко, что трудно найти свободные места, но шансы были. Я не из тех, кто может предсказывать будущее. Мы уже потеряли 7 очков, а это очень много.