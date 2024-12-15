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Гвардиола: «Я точно не собираюсь уходить из «Манчестер Сити», когда мы в таком положении»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, не жалеет ли он о продлении контракта с «горожанами».

«Абсолютно нет. Я буду жалеть, если уйду сейчас. Тогда я бы спал еще хуже. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас. Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не собираюсь уходить, когда мы в таком положении», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Ранее 53-летний специалист заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его карьере. Гвардиола возглавляет «горожан» с июля 2016 года. В ноябре клуб продлил контракт с тренером до лета 2027-го.

В последних 10 матчах «Манчестер Сити» одержал одну победу. После 15 туров команда с 27 очками занимает четвертое место в АПЛ.

Источник: Sky Sports
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
16
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
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Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
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Брайтон – Кр. Пэлас
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

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Джек Стивенс

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