Гвардиола: «Я точно не собираюсь уходить из «Манчестер Сити», когда мы в таком положении»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, не жалеет ли он о продлении контракта с «горожанами».

«Абсолютно нет. Я буду жалеть, если уйду сейчас. Тогда я бы спал еще хуже. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас. Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не собираюсь уходить, когда мы в таком положении», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Ранее 53-летний специалист заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его карьере. Гвардиола возглавляет «горожан» с июля 2016 года. В ноябре клуб продлил контракт с тренером до лета 2027-го.

В последних 10 матчах «Манчестер Сити» одержал одну победу. После 15 туров команда с 27 очками занимает четвертое место в АПЛ.