Гвардиола: «Не хочу выиграть Лигу чемпионов, а потом оказаться на дне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах команды на требл в текущем сезоне.

«Мы еще очень далеки от требла. Да, можно посмеяться, но правда заключается в том, что мы приехали сюда для того, чтобы хорошо сыграть. Больше всего в этом клубе меня впечатляет то, что мы выигрываем, выигрываем трофеи, но все равно продолжаем за них бороться и дальше. Этим я горжусь в особенности. В какой-то сезон можно выиграть требл. Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Этот клуб весьма стабилен. Я работаю в нем потому, что мы побеждаем, иначе меня бы тут не было, я не дурак», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков за 30 туров. «Арсенал» опережает «горожан» на пять очков, сыграв на два матча больше.

В Лиге чемпионов «Сити» сыграет против «Реала» на стадии 1/2 финала турнира. Первая встреча пройдет в Мадриде 9 мая, начало — 22.00 мск. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

Вчера, 22 апреля, «горожане» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и вышли в финал Кубка Англии.