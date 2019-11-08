Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о подготовке к матчу 12-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

— Сейчас «Ливерпуль» — самая сильная команда в мире, — цитирует Гвардьолу Manchester Evening Post. — Нам предстоит сыграть 90 минут, и мы будем следовать своему плану на игру.

Закончится ли гонка за чемпионство, если мы проиграем? Я не знаю, у нас еще достаточно игр. Мы намерены сражаться до конца в это воскресенье и во всех матчах, в которых будем играть.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 10 ноября на «Энфилде» и начнется в 19:30 мск. «Мерсисайдцы» с 31 очком лидируют в чемпионате Англии, опережая команду Гвардьолы на 6 очков.