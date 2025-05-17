Гвардиола — об игре Хендерсона рукой из-за штрафной в финале Кубка Англии: «Я не судья!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру команды в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:1).

«Мы играли очень хорошо. Мы делали все возможное и создавали моменты, но, к сожалению, не забили. Они же смогли это сделать, так что поздравляю «Кристал Пэлас». Они не создавали много моментов, но очень хорошо защищались, очень глубоко, как при Рое Ходжсоне. В этом плане мало что изменилось», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

При этом тренер горожан не стал комментировать эпизод с игрой рукой вратаря «Кристал Пэлас» Дина Хендерсона за пределами штрафной.

«Я не судья!» — отметил он.

«Кристал Пэлас» впервые в истории выиграл Кубок Англии по футболу, а «Манчестер Сити» впервые с сезона-2016/17 остался без трофеев.