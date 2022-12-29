Гвардиола — о Грилише: «Он должен больше забивать и быть более амбициозным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «горожан» Джека Грилиша после победы в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (3:1).

«Грилиш сделал два ассиста, благодаря ему у нас была возможность сделать дополнительный пас. Но он должен быть более амбициозным, должен больше забивать и быть конкурентоспособным, ведь у него есть соответствующие качества», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне 27-летний англичанин провел за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 15 матчей. Следующий матч в рамках 18-го тура чемпионата Англии «Сити» сыграет против «Эвертона» 31 декабря, начало — 18.00 мск.