Гвардиола: «Говорю игрокам, что я никогда не выигрываю матчи и не проигрываю. Футбол принадлежит им»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футбол принадлежит не тренерам, а игрокам.

«Я много раз говорил игрокам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их. Футбол принадлежит им. Я знаю, что нам нужно сделать, чтобы обогнать «Ливерпуль»: выиграть много игр. Я понял это не только что. Знал об этом, когда мы были впереди на 11 или 12 очков, и у них было два матча в запасе. Я знал это, я чувствовал это. Я знаю соперников и то, что может произойти», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

«Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 29 матчах. «Ливерпуль» находится на второй позиции — 60 очков.