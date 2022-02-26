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Сегодня, 16:37

Гвардиола: «Говорю игрокам, что я никогда не выигрываю матчи и не проигрываю. Футбол принадлежит им»

Гвардиола считает, что футбол принадлежит игрокам, а не тренерам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футбол принадлежит не тренерам, а игрокам.

«Я много раз говорил игрокам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их. Футбол принадлежит им. Я знаю, что нам нужно сделать, чтобы обогнать «Ливерпуль»: выиграть много игр. Я понял это не только что. Знал об этом, когда мы были впереди на 11 или 12 очков, и у них было два матча в запасе. Я знал это, я чувствовал это. Я знаю соперников и то, что может произойти», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

«Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 29 матчах. «Ливерпуль» находится на второй позиции — 60 очков.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/pep-guardiola-manchester-city-premier-league-etihad-stadium-harry-kane-b2023737.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
26.02 18:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 - : -
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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