Гвардиола: «Говорю игрокам, что я никогда не выигрываю матчи и не проигрываю. Футбол принадлежит им»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футбол принадлежит не тренерам, а игрокам.
«Я много раз говорил игрокам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их. Футбол принадлежит им. Я знаю, что нам нужно сделать, чтобы обогнать «Ливерпуль»: выиграть много игр. Я понял это не только что. Знал об этом, когда мы были впереди на 11 или 12 очков, и у них было два матча в запасе. Я знал это, я чувствовал это. Я знаю соперников и то, что может произойти», — приводит слова Гвардиолы The Independent.
«Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 29 матчах. «Ливерпуль» находится на второй позиции — 60 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|26
|13
|7
|6
|44-34
|46
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
7
|Вулверхэмптон
|25
|12
|4
|9
|24-20
|40
|
8
|Тоттенхэм
|24
|12
|3
|9
|31-32
|39
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|
11
|Кр. Пэлас
|26
|6
|11
|9
|36-37
|29
|
12
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|
13
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|
15
|Лидс
|25
|5
|8
|12
|29-56
|23
|
16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Бернли
|23
|3
|11
|9
|21-29
|20
|
19
|Уотфорд
|25
|5
|3
|17
|25-47
|18
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|26.02
|18:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|- : -
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|- : -
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|13
|1
|5