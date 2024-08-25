Гвардиола: «Холанн не может играть во всех матчах сезона, но он важен для команды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии нападающего команды Эрлина Холанна. За две игры в сезоне АПЛ он забил 4 гола.

«Я сказал несколько недель назад, что он чувствует себя лучше, чем в предыдущие сезоны. Помню, раньше он говорил, что устает, но в этом сезоне, без Евро, он приехал очень бодрым. Конечно, Холанн не может играть во всех матчах до конца сезона, но вы знаете, насколько он важен, забивая так много голов», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков в двух турах и лидирует в чемпионате Англии. Следующий матч горожане проведут 31 августа против «Вест Хэма».