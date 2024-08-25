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Сегодня, 00:07

Гвардиола: «Холанн не может играть во всех матчах сезона, но он важен для команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии нападающего команды Эрлина Холанна. За две игры в сезоне АПЛ он забил 4 гола.

«Я сказал несколько недель назад, что он чувствует себя лучше, чем в предыдущие сезоны. Помню, раньше он говорил, что устает, но в этом сезоне, без Евро, он приехал очень бодрым. Конечно, Холанн не может играть во всех матчах до конца сезона, но вы знаете, насколько он важен, забивая так много голов», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков в двух турах и лидирует в чемпионате Англии. Следующий матч горожане проведут 31 августа против «Вест Хэма».

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
6
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
7
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
8
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
20
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 2
Дэнни Уэлбек

Дэнни Уэлбек

Брайтон

 2
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Том Кэрни

Том Кэрни

Фулхэм

 2 0 2
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